Palandöken: “İmar barışının süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı”

İmar barışı başvuru süresinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “15 Haziran Cumartesi günü sona erecek olan İmar Barışı’nın başvuru süresi yıl sonuna kadar devam etmeli. Ülke genelindeki yaklaşık 13 milyon kaçak yapının 10 milyonu İmar barışı uygulamasından faydalandı. İmara aykırı ve ruhsatsız yapıların tümünün kayıt altına alınabilmesi için başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı. Dar gelirli vatandaşlarımız için yapı kayıt belgesi ücretleri taksitlendirilmeli” dedi.

“İmar barışı için 3 milyon başvuru daha bekleniyor”

İmar barışından herkesin faydalanabilmesi için sürenin uzatılması gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınarak yasallık kazanması için uygulanan İmar Barışı, imar sorunlarını çözdüğü gibi, ekonomiye de katkı sağladı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana, 10 milyonu aşkın başvuru ile devletimiz 18.5 milyar lira kazanç elde etti. En çok başvuru yapılan iller ise İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Ülke genelindeki tüm kaçak yapıların kayıt altına alınabilmesi için yaklaşık 3 milyon başvuru daha yapılması gerekiyor. İmar barışından faydalanamayanlar için yıl sonuna kadar hak tanınmalı” diye konuştu.

“İmar barışı sayesinde kaçak elektrik ve su kullanımı azalacak”

İmar barışına başvuranların 30 Haziran’a kadar ödeme yapması gerektiğini hatırlatan Palandöken, “İmar barışı uygulamasından en çok dar gelirli vatandaşlarımız yararlanıyor. Bu vatandaşlar ve esnafımız için gayrimenkul değerinin yüzde 3’ü ve yüzde 5’i kadar yapılması gereken ödeme tutarı oldukça yüksek bir rakam olabiliyor. Bu nedenle imar barışına başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılırken, yapı kayıt belgesi ücretleri 3 taksitte tahsil edilebilmeli. İmar barışı için vatandaşa sağlanacak her kolaylık, yine vatandaşa ve devletimize olumlu olarak yansıyacaktır. Kaçak yapılarda oturanların evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamasının ya da kaçak kullanım yapmasının önüne geçilecektir. Öte yandan, imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirin yine deprem ve afet risklerine hazırlık için kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak olması da kentlerimizin daha yaşanılabilir olmasına katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.