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Palandöken: “Evimizin reisi babalarımızı unutmayalım”

Bu yıl Babalar Günü ile karne ve tatil heyecanının birleştiğini, böylece harcamalarda artış olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak kutlanan Babalar Günü, bu yıl öğrencilerin karne heyecanlı ile aynı haftaya denk geldi.

14 Haziran 2019 Cuma 09:52
Palandöken: “Evimizin reisi babalarımızı unutmayalım”

Bu yıl Babalar Günü ile karne ve tatil heyecanının birleştiğini, böylece harcamalarda artış olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak kutlanan Babalar Günü, bu yıl öğrencilerin karne heyecanlı ile aynı haftaya denk geldi. E-ticaret sektörünün ileri gelenleri ise bu hafta sonu yapılacak online alışverişlerin 2 milyar TL’yi aşabileceğini söylüyor” dedi.


Haziran ayının sonlarında perakende sektöründe büyük bir canlılık yaşanması beklendiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl hem Babalar Günü hem de öğrencilerin karne sevincinin birleşmesi aileleri mutlu ederken, çarşı pazarda esnafımız da yapılan alışverişler ile hiç kuşkusuz sevinecektir. Evimizin direği babalarımız için alacağımız çam sakızı çoban armağanı hediyeler ile geleceğimiz olan çocuklara alacağımız hediyeler piyasaya olumlu yansıyacak. Babalar Günü için özellikle elektronik, büro araç gereçleri, kıyafet,ayakkabı ve hatıra temalı hediyeler alınıyor. Bu özel günde seçim yapmakta zorlananlar için çok çeşitli ürünleri en uygun fiyat yelpazesinde sunan esnafımız müşterilerini bekliyor. Esnafımızda babalar günü için her zevke ve her keseye uygun hediyeler mevcuttur.Küçük de olsa alınan hediyeler babalarımızın gönlünü ettiği gibi ekonomiye de can veriyor” diye konuştu.


“Çiçekler yalnızca kadınları mutlu etmez”


Özel günlerde yapılan harcamaların normal zamandan 2-3 kat fazla olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Anneler Günü, Sevgililer günü gibi tüm özel günler arasında en az harcama Babalar Günü’nde yapılıyor. Nasıl ki ebeveynler çocukları arasında ayrım yapamazsa biz de anne ve babalarımız arasında ayrım yapmamalı ve özel günlerde babalarımızı unutmamalıyız. Çiçekler yalnızca kadınları mutlu eder mantığından çıkarak babalarımıza da zarif çiçekler hediye edebiliriz. Evimizin direği, koruyucu kahramanlarımız olan babalarımızı bu özel günde mutlu edereken aşırıya da kaçmamalı ve kredi kartlarının limitlerini aşmamalıyız. Çam sakızı çoban armağanı da olsa babalarımızın gönlünü almalıyız. Ben de bu vesileyle tüm babalara ve baba olmayı bekleyenlere aileleriyle mutlu bir hayat diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:52
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