0553 313 94 23

Palandöken: “6308 sayılı yasa perakende yasasına örnek olmalı’

Perakende yasasının 6308 sayılı yasanın açılış kuralları örnek alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Eczanelerin açılışlarına ilişkin 6308 sayılı yasanın ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3 bin 500 kişiye 1 eczane düşecek şekilde açılmakta ve nüfus kriterine göre belirleniyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
Palandöken: “6308 sayılı yasa perakende yasasına örnek olmalı’

Perakende yasasının 6308 sayılı yasanın açılış kuralları örnek alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Eczanelerin açılışlarına ilişkin 6308 sayılı yasanın ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3 bin 500 kişiye 1 eczane düşecek şekilde açılmakta ve nüfus kriterine göre belirleniyor. Perakende yasası da bu yasayı örnek almalı. İhtiyaçtan fazla açılan her iş yeri hem kendine hem de çevresindeki iş yerlerine zarar veriyor. Bu esnaf için de AVM ve zincir marketler için de geçerli. Perakende yasası bu açılışlara bir kural ve sınırlama getirecek şekilde düzenlenmeli” dedi.


İhtiyaca göre tekrar düzenlendiğinde perakende yasasının piyasada birçok ürünün fiyatını da düşüreceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Perakende yasasının günümüz şartlarında güncellenerek, esnafı etkin olarak koruyacak şekilde tekrar düzenlenmesi gerekiyor. Perakende sektöründeki tüm sorunlara çözüm olacak şekilde düzenlendiğinde perakende yasası birçok üründe fiyatları düşürecek, sektörü rahatlatacaktır. Geleneksel perakende sektörü hak ettiği teşvik ve destek verildiğinde gelişip güçlenir ve istihdam da oluşturur. Çünkü düzenlemenin ardından iş yeri kapanışları da azalacaktır. Böyle bir ortamda üretim ve ihracat da artar, rekabete dayalı piyasa ekonomisi sağlıklı bir şekilde işlemeye başlar” diye söyledi.



“Ülkemizde avm çalışma saatleri avrupa’daki gibi olmalı”


AVM ve marketlerin kapanış saatlerinin tüm gelişmiş ülkelerde en geç 20.00 olduğunu hatırlatan Palandöken, “Avrupa’da birçok ülkede AVM ve marketler Pazar günleri kapalı. Gelişmiş ülkelerdeki AVM ve market açılış ve kapanış saatlerine göre ülkemizdeki AVM ve marketler hepsinden daha geniş çalışma saatlerine sahip. Haftanın 1 günü kapalı olmasını bırakın, Saat 22.00’ye kadar hatta bazı dönemler saat 24.00’e kadar açık kalan AVM ve marketler oluyor. Pazar günleri ya da haftanın 1 günü kapalı olan AVM ve marketler Avrupa’da görüldüğü gibi batmıyor, aksine bir gelişmişlik göstergesi olarak, ekonominin yapı taşı olan küçük işletmeleri yani esnafın korunmasına da yardımcı oluyor. Avrupa’da hafta sonları geç açılıp erken kapanan, kimi tamamen kapalı olan, hafta içi ise saat 18.00’de ya da en geç 20.00’de kapanan AVM ve marketçalışma saati düzeni bizde de bu şekilde olmalı. Haftanın her günü geç saatlere kadar açık olan AVM ve marketler esnafın iş yapmasını engelleyen en önemli etken” şeklinde söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den adaylara öğütler
    1. CHP'den adaylara öğütler
    2. Bahçeli'ye 121 yıllık tabanca
    3. Denizli'de otomobil nehre devrildi: 2..
    4. ODTÜ'lü kadın akademisyen, kanserin..
    5. Özbekistan, iş yapma kolaylığında ilk..
    6. İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail..
    7. Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı
    8. TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI -..
    9. Özhaseki canlı yayında duyurdu:Bazı..
    10. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    11. GRAFİKLİ - FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim..
    12. Çin ile ABD arasında kriz patlak..
    13. Akne tedavisinde peelingler etkili..
    14. SMA taşıyıcısı ebeveynlere tüp bebek..
    15. Kanser okulunda hasta ve hasta..
    16. Diş eksikliği kaderiniz olmasın
    17. Diş eti problemleri gülmeyi engelliyor
    18. Gebelik döneminde diş bakımına dikkat
    19. Obezite ameliyatı sonrası beslenmeye..
    20. Asya borsaları
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı