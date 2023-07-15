Palandöken: “15 Temmuz gecesi destansı bir mücadele verilmiştir”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 7. seneyi devriyesinde bu vatan için can veren aziz şehitlerimizi, dualarla ve saygıyla anıyorum. Bu özel gün, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve milli iradeye olan inancını gözler önüne sermiştir. Bu vesile ile 15 Temmuz 2016’da halkın iradesine karşı yapılan bu saldırıyı bir kez daha kınıyorum” mesajını verdi.

“Birlikte her zorluğun üstesinden gelebiliriz”

Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi vatanını, bayrağını ve iradesini korumak için destansı bir mücadele verdiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “15 Temmuz sadece darbe girişimiyle mücadele ettiğimiz bir gün değil, aynı zamanda milletimizin demokrasiye, özgürlüğe ve insan haklarına olan inancının sembolüdür. O gece milletçe gösterdiğimiz topyekûn mücadele, tüm dünyada takdirle karşılanmıştır. Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı milli iradeye, demokrasiye ve birlik içinde yaşama ilkesine sahip çıkmaya davet ediyorum. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimize, demokrasiyi ve özgürlüğü koruma görevini layıkıyla yerine getirmelerini hatırlatmak istiyorum. Unutmayalım ki birlikte daha güçlüyüz ve her zorluğun üstesinden gelebiliriz” ifadelerini kullandı.