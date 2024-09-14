Palamut 75 lira oldu
Zonguldak'ta günlerdir denizlerde yaşanan bolluk nedeniyle 50 liradan satılan palamut tezgahlarda 75 liradan alıcı buldu. Palamuda ilginin devam etmesi gözlerden kaçmadı.
Esnaf Oktay Ertürk, "Şu anda palamut 75 liraya çıktı. Kayıklar az tuttu. Balık bolluğu var. Çinakop bolluğu çok. Vatandaş bu sene balık yiyecek. Daha düşer balık. Bu sene halka bedava balık yedireceğiz” dedi.
Kadın - Aile
Canan Karatay'dan balık tazeliği testi: Bayat balık nasıl anlaşılır? Balık sezonu yoğunluğu başladı