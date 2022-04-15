Pala ile saldıran Suriyeli değil Türk çıktı! İşte Hamza Hammanı'ya yapılan haksızlık

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İstanbul Bağcılar'da Suriyeli esnaf Hamza Hammamı ile dükkanının önünden araba ile geçen bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönmesinden sonra ise Hammanı, gözaltına alındı.

Henüz kavgaya ilişkin detaylar bilinmezken, Hamza Hammanı'nın iş yeri önünde bir sandalyeye oturup bağırdığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Yayılan görüntüler üzerinde hakkında linç kampanyası başlatılan Suriyeli Hammanı, Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Hammanı'ya pala ile saldırmışlar

Göç İdaresi'nin Hammanı'yı sınır dışı etmesi beklenirken, olayın gerçek yüzü ise bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın Hammanı değil arabadan inen Türk grup olduğu anlaşıldı.

Aralarında kadınların da olduğu Türk grubun ellerinde pala ile Hammanı'ye saldırıp hakaret ettikleri öğrenildi.

Haksızlık düzeltilecek mi?

Suriyeli Hammanı ise haksızlığa boyun eymeyip saldırgan gruba meydan okuduğu görüntülerle haksızca hedef alındı.

Suriyeli düşmanlarının yaptığı haksızlıktan etkilenen Göç İdaresi'nin Hammanı'yı sınır dışı etme kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği henüz bilinmiyor.