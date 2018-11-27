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Pakistanlı yetimlerden 60 madalya

İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi ile hamiliğini üstlendiği Pakistanlı yetim öğrenciler, düzenlenen Tekvando Şampiyonası’nda 60 madalya ile birincilik ve ikincilik kupasını elde etmeye hak kazandı.

27 Kasım 2018 Salı 19:41
Pakistanlı yetimlerden 60 madalya

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Yetim Sponsorluk Sistemi sayesinde bakımını üstlendiği Pakistanlı yetimler, ülkelerinde düzenlenen 13. Güney Kore Büyükelçiliği Ulusal Tekvando Şampiyonası’na katıldı. Aralarında Pakistan kara, deniz ve hava kuvvetlerinden de takımların bulunduğu Pakistan’ın her bölgesinden sporcular şampiyonluk için birbirleri ile yarıştı.

33 altın, 7 gümüş ve 20 bronz madalya

2 – 8 Kasım tarihleri arasında İslamabad’da düzenlenen şampiyonaya katılan İHH’nın Sargodha Yetimhanesi’nde kalan yetimler, müsabakalar boyunca birincilik ve ikincilik ödülü ile toplamda 60 ayrı madalyayı elde etti. Güney Kore’nin Pakistan Büyükelçisi, Pakistan Tekvando Federasyonu Başkanı Gol Waseem ve İHH’nın Pakistan’daki önemli partnerlerinden Hubeyb Vakfı Genel Başkanı Nedim Ahmed Han ve iş adamlarının da katılım sağladığı müsabakalarda yetimler, 33 altın, 7 gümüş ve 20 bronz madalya kazanarak takım halinde birincilik ve ikincilik kupasını elde ettiler.

Kendilerine sponsor olan hayırseverler için gurur kaynağı olan yetimler, izleyiciler tarafından da büyük takdir topladı.

Pakistan’da bin 518 yetim destekleniyor

Dünyada 95 bine yakın yetime hamilik yapan ve Pakistan’da 6 ayrı yetimhanesi bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, bölgede toplam bin 518 yetime hayırseverlerin destekleriyle düzenli olarak yardımda bulunmaya devam ediyor.

Yetimlere destek için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, YETİM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETİM koduyla bu hamiliğe destek olunabiliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi ile 54 ülkede yaklaşık 95 bin yetim çocuğun her ay düzenli olarak bakımını üstleniyor. İHH’nın 12 ülkede 36 yetimhanesi bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:41
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı

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