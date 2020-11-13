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Aktüel Pakistan'ın renkleri İslamabad'da buluştu
Aktüel

Pakistan'ın renkleri İslamabad'da buluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:30:33 -
Pakistan'ın renkleri İslamabad'da buluştu

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da ülkenin çeşitli bölgelerinden gelerek renkli kültürlerini ve el emeği göz nuru çalışmalarını tanıtmak isteyen zanaatkarlar başkent İslamabad'daki kültür etkinliğinde bir araya geldi.

Pencap, Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletlerinin ve farklı bölgelerin kültürlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Lok Mela" Festivali 9 Kasım'dan bu yana başkentin Lok Virsa bölgesinde devam ediyor.

Çeşitli el işi ürünlerden halk oyunları etkinliklerine, yöresel yemeklerden, müziklere kadar ülkenin çeşitli kültürlerinin bir araya geldiği etkinlik her yıl düzenliyor.

Bu yılki etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dikkati çekti.

Festival alanına girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülürken, maskesi olmayanlar içeriye alınmadı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival bugün sona eriyor.

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