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Dünya

Pakistan'ın eski Başbakanı Abbasi koronavirüse yakalandı

Pakistan’ın eski Başbakanı Şahid Hakan Abbasi’nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:26:00 -
Pakistan'ın eski Başbakanı Abbasi koronavirüse yakalandı

Pakistan’ın eski Başbakanı ve Pakistan Müslüman Birliği (PML-N) lideri Şahid Hakan Abbasi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Abbasi’nin evinde karantinada olduğu kaydedildi.

Pakistan Demir Yolları Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed’in koronavirüse yakalandığı bildirildi. Açıklamada, Ahmed’in koronavirüs semptomu göstermediği ve 2 hafta boyunca evinde karantinada olacağı ifade edildi.

Bugüne kadar 103 bin 671 vakanın kayıtlara geçtiği Pakistan’da 2 bin 67 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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