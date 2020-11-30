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Aktüel Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret
Aktüel

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:44:29 -
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'yi, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı. Görüşmede, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat da hazır bulundu.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan ikili ilişkileri ile Cammu Keşmir'deki gelişmeler değerlendirildi.

Büyükelçi Gazi, Cammu Keşmir'deki gelişmeler ve Pakistan'daki terör saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

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