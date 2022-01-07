Pakistan'dan yeni "ATAK Helikopteri" açıklaması: Vazgeçmedik

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü (DG ISPR) Tümgeneral Babar Iftikhar, geçtiğimiz gün bir basın toplantısı düzenlemiş ve yaptığı açıklamalarından, Pakistan'ın Türkiye'den T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri alımından vazgeçtiği yönünde anlamlar çıkarılmıştı.

"ATAK alımından vazgeçmedik"

Konu ile alakalı SavunmaSanayiST'ye konuşan Pakistanlı askeri ve diplomatik kaynaklar; Pakistan'ın Türkiye'den 30 adetlik TUSAŞ T129 ATAK helikopteri alımından vazgeçmediğini belirterek, Pakistanlı general Babar'ın açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirtti.

Yetkililer, Türkiye ve Pakistan'ın ATAK helikopterinin Pakistan Ordusu'na kazandırılması için yakın iş birliğine devam ettiğini vurguladı.

Pakistan 30 adet ATAK Helikopteri sipariş vermişti

Pakistan, 2018 yılında 1,5 milyar dolar değerinde 30 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri sipariş etmişti. Satış, ABD'nin helikoptere güç veren LHTEC-T800 motorlarıyla ilgili ihracat iznine yanıt vermemesinden ötürü henüz gerçekleştirilmedi.

İbrahim Kalın: ABD'nin motorları vermemesi Çin'e yarar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"ABD, Pakistan'a yapmayı planladığımız savaş helikopteri satışını engelledi. Bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin'e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden ABD olacak. ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir."

T-129 ATAK'ın özellikleri

T129 ATAK; 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet Roketsan CİRİT Füzesi, 8 adet L-UMTAS veya UMTAS Füzesi, 8 adet Stinger Füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.

Helikopter gücünü, her biri 1.373 shp’lik iki adet LHTEC-CTS800-4A Turboşaft Motoru'ndan almaktadır. Azami 281 km/sa hıza ulaşabilen helikopter; 3 saat havada kalış süresine, 537 kilometre menzile ve 15.000ft irtifa tavanına sahiptir.

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