Pakistan'dan kötü haber! Ölü ve yaralılar var

Pakistan’da bir evde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre; 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi ise yaralandı.

Pakistan’ın Pencap eyaleti merkezi Lahor kentinde bulunan Johar kasabasında bir evde patlama meydana geldi.

Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Patlama sonucu binada ağır hasar oluşurken, binanın dışındaki ev ve diğer yapılar da zarar gördü.

Yaralılar arasında 1 polis, 1 kadın ve 2 çocuğun bulunduğu ifade edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre patlamaya bir motosiklet neden oldu.

Patlamayla ilgili soruşturma devam ederken, bazı gördü tanıkları kimliği belirsiz bir kişinin motosikletini evin yakınına park ettiğini, daha sonra da motosikletin infilak ettiğini öne sürdü.