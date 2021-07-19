Pakistan'dan kötü haber! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'ın Pencap bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 28 kişi ölürken 40 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Pencap'ın Dera Gazi Han yerleşiminde otobüs ile kamyonun çarpıştığını belirtti.
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.