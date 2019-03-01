0553 313 94 23

Pakistan’dan İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısına boykot

Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatı 46.

01 Mart 2019 Cuma 12:34
Pakistan’dan İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısına boykot

Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan’ın katılımı nedeniyle katılmayarak toplantıyı boykot etme kararı aldı.


Hindistan-Pakistan gerilimi devam ederken, Pakistan’dan tansiyonu artıracak bir adım geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan’ın katılımı nedeniyle katılmayacaklarını, toplantıyı boykot edeceklerini duyurdu. Parlamentoda konuşan Kureyşi, milletvekilleri ve senatörleri bilgilendirerek, toplantıya Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj’ın onur konuğu olarak davet edilmesi nedeniyle bu yönde bir karar aldıklarını dile getirdi.


Kureyşi, "Hindistan ne İslam İşbirliği üyesi ne de gözlemcidir. Ev sahibi ülke, Hindistan Dışişleri Bakanını onur konuğu olarak davet etti. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı ile görüştüm ve kendisine bu konuya ilişkin endişelerimizi bildirdim. Swaraj davet edilmeden önce bize danışılması gerektiğini dile getirdim" ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dengeyi millet yerel yönetimlerde kuracak"
    1. "Dengeyi millet yerel yönetimlerde..
    2. Bartın Üniversitesi’nde uygulamalı..
    3. Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin..
    4. Belediye Başkan Adayı Özkar’dan İnanç..
    5. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde..
    6. "KOBİ'ler yeni paketi kullanarak..
    7. Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika..
    8. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    9. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    10. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    11. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    12. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    13. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    14. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    15. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    16. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    17. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    18. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    19. Borsa ilk yarıda düştü
    20. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    21. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    22. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    23. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    24. Sahne sırası gençlerde
    25. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    26. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    27. Patlama yaralanan askere ziyaret
    28. Okul yönetimi ‘karanlık oda’..
    29. Derebucak’ta öğrencilere obeziteye..
    30. ‘Haydi sende oyna’ Twinning projesi..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!