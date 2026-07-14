Pakistan'dan Husilere kınama

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almasını kınadı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Pakistan, kardeşimiz Suudi Arabistan'a dün gece düzenlenen küstah saldırıları esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Bu tarz saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu kaydeden Şerif, ayrıca bu saldırıların bölgesel barış ve istikrarı baltalama potansiyeli olduğunu da vurguladı.

Şerif, Pakistan'ın Suudi Arabistan ile tam bir dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Pakistan da bölge genelinde barış, istikrar, güvenlik ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi amaçlayan tüm samimi çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadesine yer verdi.