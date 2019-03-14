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Pakistan'dan Hindistan açıklaması: Karşılık bulmadı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Hindistan ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaş yolunda gitmektense olgunluk göstermeli ve diyalog kurmalı. Maalesef, Hindistan tarafından karşılık bulmadık" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 18:10
Pakistan'dan Hindistan açıklaması: Karşılık bulmadı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Keşmir meselesine ilişkin attıkları adımların diyaloğa teşvik edici olduğunu belirterek, "Hindistan ile Pakistan iki büyük demokrasi. Savaş yolunda gitmektense olgunluk göstermeli ve diyalog kurmalı." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Qazi, Hindistan ile yaşanan gerginlikte Pakistan tarafının problemleri diyalog yoluyla çözmekten yana tavır aldığını söyledi.

"Hindistan karşılık vermedi"

Pakistan'ın çabalarının problemin belirli bir eşiğe gelmesini önlemeye yönelik olduğuna dikkati çeken Qazi, "Maalesef bu, Hindistan tarafında karşılık bulmadı." diye konuştu.

Qazi, bölgedeki gerginliği azaltma çabalarının bir parçası olarak, Hindistanlı Sih hacılar için vizesiz geçiş imkanı sağlayacak ikinci bir sınır kapısı teklifinde bulunulduğuna işaret ederek, Pakistan'dan bir heyetin bu kapsamda Hindistan'a giderek görüşmeler yaptığı bilgisini paylaştı.

Pakistan'ın barış çağrılarının "tek taraflı zayıflık göstergesi" olarak algılanmaması gerektiğini dile getiren Qazi, "Hindistan ile Pakistan iki büyük demokrasi. Savaş yolunda gitmektense olgunluk göstermeli ve diyalog kurmalı. Demokrasiler konuşmazsa kim konuşacak?" ifadelerini kullandı.

Qazi, Hindistan'ın terörün finansmanıyla mücadele etmek için kurulan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) ülkesini "kara listeye alabileceği" söylemine ilişkin, "Eş başkanlarından birinin Hindistan olduğu FATF'nin, Pakistan hakkında yapacağı değerlendirme kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir zaman kırılmaz"

"İşgal altındaki insanların iradesi hiçbir zaman kırılmaz. Geçmiş 70 yılda kırılmadı, gelecek 70 yılda da kırılmaz." diyen Qazi, uluslararası topluma tansiyonun düşürülmesi ve Keşmir halkının çektiği acıların dindirilmesi için çaba harcanması çağrısı yaptı.

Qazi, bu hususta Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin meseleye karşı "mantıklı, bilge ve ölçülü" inisiyatif aldığına dikkati çeken Qazi, diğer ülkelerden de bu yönde tavır takınmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:10
  1. Ankara
  2. Hindistan

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