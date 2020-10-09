Pakistan'dan 'gençliği saptıran' TikTok'a engel

'Ahlaksız içerikleri' nedeniyle birçok ülkenin tepki gösterdiği ve bazı ülkelerin de yasakladığı video paylaşım platformu TikTok, Pakistan'da da yasaklandı.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin menşeli TikTok video uygulamasının ahlaksız ve uygunsuz içeriği filtrelemediği belirtildi.

'Ahlaksız içerikleri nedeniyle yasaklandı'

Kurumdan Reuters’e yapılan açıklamada, “Toplumun farklı kesimlerinden video paylaşım uygulaması TikTok’ta paylaşılan ahlaksız ve uygunsuz içeriğe yönelik gelen şikâyet sayılarından dolayı Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, uygulamanın engellenmesi konusunda talimat yayımladı" ifadelerine yer verildi.

TikTok'un konu hakkında bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, TikTok'un yasadışı içeriği kontrol etme konusunda tatmin edici bir mekanizma sunması durumunda, kurumun kararını gözden geçireceği ifade edildi.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, daha önce de çöpçatanlık ve canlı yayın uygulamaları Tinder, Tagged, Skout, Grindr ve SayHi'in yasalara uygun davranmadığından dolayı yasaklandığını açıklamıştı.

Türkiye'de TikTok yasaklanmalı çağrısı

Gençleri saptıran ve ahlaksız içeriklere sahip olan TikTok'un Türkiye'de yaklaşık 30 milyon kullanıcısı var. Uzmanlar ve vatandaşlar, gençleri yozlaştıran TikTok uygulamasının Türkiye'de yasaklanmasını istiyor. Ancak uygulamaya karşı henüz somut bir adım atılamadı. Öte yandan TikTok uygulamasının kişisel verileri çaldığı da öğrenilmişti.