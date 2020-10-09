  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan'dan 'gençliği saptıran' TikTok'a engel
Dünya

Pakistan'dan 'gençliği saptıran' TikTok'a engel

Ahlaksız içerikleriyle pedofili ve pornografiyi özendirerek gençleri yozlaştıran TikTok uygulaması birçok ülkenin ardından şimdi de Pakistan'da yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:38:00 -
Pakistan'dan 'gençliği saptıran' TikTok'a engel

'Ahlaksız içerikleri' nedeniyle birçok ülkenin tepki gösterdiği ve bazı ülkelerin de yasakladığı video paylaşım platformu TikTok, Pakistan'da da yasaklandı.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin menşeli TikTok video uygulamasının ahlaksız ve uygunsuz içeriği filtrelemediği belirtildi.

'Ahlaksız içerikleri nedeniyle yasaklandı'

Kurumdan Reuters’e yapılan açıklamada, “Toplumun farklı kesimlerinden video paylaşım uygulaması TikTok’ta paylaşılan ahlaksız ve uygunsuz içeriğe yönelik gelen şikâyet sayılarından dolayı Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, uygulamanın engellenmesi konusunda talimat yayımladı" ifadelerine yer verildi.

TikTok'un konu hakkında bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, TikTok'un yasadışı içeriği kontrol etme konusunda tatmin edici bir mekanizma sunması durumunda, kurumun kararını gözden geçireceği ifade edildi.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, daha önce de çöpçatanlık ve canlı yayın uygulamaları Tinder, Tagged, Skout, Grindr ve SayHi'in yasalara uygun davranmadığından dolayı yasaklandığını açıklamıştı.

Türkiye'de TikTok yasaklanmalı çağrısı

Gençleri saptıran ve ahlaksız içeriklere sahip olan TikTok'un Türkiye'de yaklaşık 30 milyon kullanıcısı var. Uzmanlar ve vatandaşlar, gençleri yozlaştıran TikTok uygulamasının Türkiye'de yasaklanmasını istiyor. Ancak uygulamaya karşı henüz somut bir adım atılamadı. Öte yandan TikTok uygulamasının kişisel verileri çaldığı da öğrenilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Dünyaya ilan ettiler: Ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı
Dünya

Dünyaya ilan ettiler: Ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Ermenistan'a karşı savaşta Türkiye'den büyük katkı gördükle..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay