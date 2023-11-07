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Dünya Pakistan'dan Gazze'ye 90 ton insani yardım
Dünya

Pakistan'dan Gazze'ye 90 ton insani yardım

Yeniakit Publisher
2023-11-07 15:42:00 -
Pakistan'dan Gazze'ye 90 ton insani yardım

Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeden Gazze'ye 2. insani yardım sevkiyatını yapan özel uçağın uğurlanması dolayısıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeden Gazze'ye 2. insani yardım sevkiyatını yapan özel uçağın uğurlanması dolayısıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Aralarında temizlik kiti, ilaçlar ve gıda paketlerinin bulunduğu 90 tonluk insani yardım malzemesi, özel uçakla gönderildi.

Törene, Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Ahmed Cevad Rabei katıldı.

Bakan Jilani, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkıyla dayanışmasını vurgulayarak, Gazze'de kadın ve çocuklar dahil olmak üzere sivillere karşı "gaddarca, orantısız ve ayrım gözetmeden" güç kullanıldığını söyledi.

Saldırılarının derhal durdurulması ve Gazze ablukasının kaldırılması gerektiğini belirten Jilani, adalet ve insanlık ilkelerinin gözetilmesi ve Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pakistan, 19 Ekim'de Gazze'ye 100 ton insani yardım göndermişti.

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