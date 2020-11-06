Pakistan'dan Çin'e CPEC projelerinin hızlandırılması çağrısı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projelerinin bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in yeni İslamabad Büyükelçisi Nong Rong ile bakanlıkta bir araya gelen Kureyşi açıklamasında, Çin ve Pakistan’ın birbirlerini zor zamanlarda desteklediklerini dile getirerek, Pekin yönetimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede İslamabad'a zamanında yaptığı yardım için teşekkür etti.

CPEC'in dönüşümlü bir proje olduğunu kaydeden Kureyşi, CPEC projelerinin Pakistan'da sanayileşmeyi teşvik edeceğini kaydetti.

Kureyşi, Gwadar'daki CPEC projelerinin Gwadar Limanı'nın potansiyelini sağlayacak şekilde bir an önce tamamlanmasının önemini vurguladı.

Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong de iyi dilekleri için Kureyşi'ye teşekkür ederek, Pakistan'ın ikinci evi olduğunu söyledi.

Nong, Çin'in CPEC projelerinin zamanında tamamlanacağını kararlı şekilde desteklediğini ve Pekin hükümetinin CPEC'i Kuşak Yol Girişimi'nin en gözde projesi yapacağını söyledi.

- Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru

Çin’in kara ve deniz yolları üzerinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kıtasına bağlanma "iddiasını taşıyan" CPEC projesi, "Kuşak ve Yol Girişimi'nin" en önemli parçasını oluşturuyor.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar kentinden Pakistan'ın Gwadar Limanı'na uzanan 2 bin kilometreyi aşkın bu ekonomik hat üzerinde kara ve demiryolu yapımı, enerji santralleri ve boru hatları gibi çeşitli projelerin yapımı devam ediyor.

CPEC'in 60 milyar doların üzerinde bir maliyete sahip olduğu belirtiliyor.