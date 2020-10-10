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Dünya Pakistan'dan Azerbaycan'a destek mesajı
Dünya

Pakistan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Rıza, işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın tutumunu tamamıyla desteklediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:45:00 -
Pakistan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Ali Alizada'nın, Rawalpindi'de Genelkurmay Başkanı Nadim Rıza ile ikili çıkarlar ve bölgesel güvenlik meselelerini ele almak üzere bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Rıza’nın, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin BMGK kararları doğrultusunda Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki tutumunu tam olarak desteklediğini söylediği aktarıldı.

Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Alizada da Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin haklı davasına verdiği destek için Pakistan'a teşekkür etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 2 Ekim’de yapılan açıklamada, "Pakistan ordusunun Azerbaycan güçleriyle birlikte Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaştığı" yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Açıklamada, Hint basınında yer alan iddiaların "sorumsuz, spekülatif ve temelsiz" olduğu belirtilmişti.

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