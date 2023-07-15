Pakistan'dan Afganistan'a tehdit! Taliban'dan açıklama geldi

Pakistan'ın Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimine "Pakistan Talibanı" (TTP) konusundaki tehditleri sürüyor.

En üst düzey askeri yetkili olarak Pakistan ordusunun başında bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı General Asım Münir, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda Afganistan yönetimini hedef aldı.

Münir, Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı kullanıldığı iddiasını yineleyerek, TTP'nin Afganistan'da sığınakları ve hareket serbestiyeti olduğunu öne sürdü.

Pakistanlı general, Afgan vatandaşlarının da Pakistan ordusuna karşı saldırılarda yer aldığını iddia ederek, söz konusu saldırıların sürmesi halinde karşılık verme tehdidinde bulundu.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi ise TTP'nin Afganistan topraklarını kullandığı iddiasını reddederek, grubun Pakistan içerisinde varlık gösterdiğini ve bu durumun Pakistan'ın iç problemi olduğunu savundu.

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Pakistan Talibanı'ndan açıklama

Öte yandan, Pakistan Talibanı da bir açıklama yayınlayarak Münir'in iddialarına karşılık verdi.

Grubun sözcüsü Muhammed Horasani'nin sosyal medya üzerinden servis ettiği açıklamada, TTP'nin Afgan topraklarını kullanmadığı ifade edilirken, Pakistan ordusunun "artan saldırılar sebebiyle korktuğu ve yalanlara sığındığı" iddia edildi.

Horasani, saldırılarının Pakistan'ın içlerine kadar uzandığını ve ülkede "İslami sistemi hakim kılana kadar savaşmaya devam edeceklerini" dile getirdi.

Kaynak: Mepa News