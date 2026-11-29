Pakistan'daki felakette ölü sayısı 16 oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dost ve kardeş ülke Pakistan'da felaket yaşandı. Karaçi kentinde çarşamba günü meydana gelen bina çökmesi sonucu vefat edenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Pakistan'ın Karaçi kentinde çarşamba günü çöken 6 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, enkazdan şu ana kadar 16 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 15 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Enkaz kaldırma çalışmalarında Sindh Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından bölgeye sevk edilen iş makineleri kullanılırken, ekipler enkaz altında mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için aramalarını sürdürüyor.
4 gözaltı var
Polis, binanın çökmesine ilişkin cinayet, ihmal ve dikkatsizlik suçlamalarını içeren soruşturma kapsamında dava açıldığını bildirdi. Olayla ilgili 10 kişinin şüpheli olarak belirlendiği, bunlardan 4'ünün gözaltına alındığı kaydedildi.