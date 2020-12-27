  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan'da teröristlerle çatışmada 7 asker öldü
Aktüel

Pakistan'da teröristlerle çatışmada 7 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:34:55 -
Pakistan'da teröristlerle çatışmada 7 asker öldü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 7 asker hayatını kaybetti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Harnai bölgesinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 7 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

- Han, Hindistan'ı işaret etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, hayatını kaybeden askerler ile ilgili taziye mesajı yayımlarken, Pakistan halkının "Hindistan'ın desteklediği teröristlerin" saldırılarıyla karşı karşıya kalan cesur askerlerin yanında durduğunu söyledi.

Harnai bölgesi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) güzergahı üzerinde önemli bir noktada bulunuyor.

İslamabad yönetimi, Hindistan'ı, Belucistanlı terör gruplarına CPEC'i sabote etmesi için destek vermekle suçluyor. Hindistan ise bu suçlamayı reddediyor.

- Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan CPEC projesi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin en önemli parçasını oluşturuyor.

CPEC kapsamında yapımı devam eden kara ve demir yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatlarının büyüklüğü 2020 itibarıyla 70 milyar doları aştı.

2 bin kilometreyi aşkın ekonomik hat aracılığıyla Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayının sona erdiğini sanan 70'lik Ortaylı fena yakalandı
Gündem

Canlı yayının sona erdiğini sanan 70'lik Ortaylı fena yakalandı

Sunucu Cansu Canan Özgen'le Tarihçi İlber Ortaylı'nın yaptığı programın sonunda yayının bittiğini sanan Ortaylı "Maşallah, şuna bak." derken..
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusu kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılbaşının yakl..
Kâbus dinmek bilmiyor! Çin'den yine ilginç görüntüler geldi
Dünya

Kâbus dinmek bilmiyor! Çin'den yine ilginç görüntüler geldi

Çin'in Vuhan kentinde çıkan koronavirüs hayatı tam bir kâbusa çevirdi. Dalian şehrinde karantinayı delmek isteyen kişinin yakalandığı anlar ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay