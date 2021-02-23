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Dünya Pakistan’da suça karşı yeni yöntem
Dünya

Pakistan’da suça karşı yeni yöntem

Pakistan’ın Karaçi kentinin kalabalık sokaklarında hırsızlık ve taciz gibi suçlara daha hızlı müdahale edebilmek için 20 üyeden oluşan patenli polis birimi görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 17:00:00 -

Pakistan’ın en kalabalık şehri Karaçi’de yüksek suç oranları ile mücadele kapsamında yeni bir polis birimi oluşturuldu. Yeni birimin üyeleri, şehrin dar ve kalabalık sokaklarında hırsızlık, taciz gibi suçlara daha hızlı müdahale edebilmek için paten giyiyor. Göreve başlamadan önce sıkı bir eğitimden geçen 20 üyeli patenli polis biriminin, kötü yol koşulları ve engebeli patikalar nedeniyle Karaçi’nin birçok bölgesine konuşlandırılamasa da şehrin kalabalık sokaklarında görev almaları planlanıyor. Patenli polislerin, önümüzdeki ay resmi olarak göreve başlaması bekleniyor.

Söz konusu birimin başında bulunan Farrukh Ali, patenli memurların 20 milyonluk şehrin sokaklarında motosikletli hırsızları daha kolay yakalayabileceğini belirterek, "Sokaklarda işlenen suçları kontrol altına almak için yenilikçi bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu düşündük" dedi.

Patenli polis biriminde görevli memurlardan Aneela Aslam da, "Bu sadece başlangıç. Patenler bize gerçekten fayda sağlıyor, dar sokaklarda hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Karaçi sakinleri de patenli polis biriminin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladı. Muhammed Azeem adlı Pakistan vatandaşı, "Patenli polisleri, sokaklarda temiz üniformaları içinde görmek güvende hissettiriyor" dedi.

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