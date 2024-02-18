Pakistan’da rezaleti itiraf ettiler! ‘Oyları çaldık’

ABD ve batı destekli darbeyle Nisan 2022’de başbakanlıktan indirilen İmran Han’a Pakistan’da komplolar ve engellemeler bitmiyor. Pencap eyaletinin üst düzel yetkilisi Liyakat Ali Çata, baskıyla oy çaldıklarını kabul ederek rezaleti itiraf etti ve “Sahte müdürle 70 bin oy önde olan adaylara kaybettirdik” dedi.

Pakistan’da Nisan 2022’de Amerikan destekli meclis darbesiyle koltuğundan irdirilen eski Başbakan İmran Han’a yönelik komplolar ve engelleme girişimleri bitmiyor. 8 Şubat’ta gerçekleştirilen genel seçimlerden hapse atılan ve 34 yıl ceza kesilen; yetmedi bir de kendisine ve partisine siyasi yasak konulan eski başbakan İmran Han’ın desteklediği bağımsız adayların seçimden birince çıkmasına rağmen ilan edilen sonuçlar Han destekçilerini sokağa döktü. Seçim sonuçlarının 3 gün açıklanmaması sırasında oy hırsızlığı yapıldığını ve Han destekli bağımsız adayların bir çoğuna vekillik kaybettirildiğini belirterek günlerdir protesto gösterileri yapan Pakistanlıların eylemlerin ortasında üst düzey bir yetkiliden hile itirafı geldi. İmran Han destekçilerinin ülke çapındaki protesto gösterilerinin gölgesinde, Pencap eyaletinin Ravalpindi kentinin üst düzey yöneticisi Liyakat Ali Çata “bağımsız adayların oylarını baskı nedeniyle düşük gösterdiklerini” itiraf etti. Basın toplantısı düzenleyen Çata, Han’ın desteklediği bağımsız adayların 70 bin oydan fazla farkla önde olduğunu ve yetkililerin bu sonuçları değiştirdiğini söyledi.

“Üzerimde o kadar çok baskı vardı ki, intihar etmeyi düşündüm” diyen Pakistanlı yetkili, Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja’nın ve bir Anayasa Mahkemesi yargıcının seçimlerin manipüle edilmesine karıştığını savunarak şöyle dedi: “Sahte mühürlerle 70-80 bin oy önde olan bağımsız milletvekillerinin kaybetmesini sağladık. Tüm bu haksızlığın sorumluluğunu üstleniyorum” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

“Ravalpindi’de yapılan yanlışın sorumluluğunu alıyorum. Benim ve bu suça karışan diğer kişilerin cezalandırılmamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Çata, istifa ettiğini söyledi. Bu itirafın ardından da polis tarafından gözaltına alındı. Seçim Komisyonu’ndan yapılan açıklamada ise Çata’nın iddiaları reddedildi.

HAN’IN PARTİSİ ACİL SORUŞTURMA İSTEDİ

İslamabad’da bir basın toplantısı yapıp konuşan Han’ın partisi PTI’dan Gohar Ali Han, Rawalpindi komiseri Çata tarafından yapılan itirafın seçim sonuçlarının nasıl manüpüle edildiğini gösterdiğini söyledi. Ali Han, “İlk kez bir komiser vicdanına göre basın toplantısı yapıyor. Bu itiraflarla ilgi adli komisyon oluşturularak soruşturma yapılması gerekiyor ve sonuçları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor” diye konuştu.

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İMRAN HAN DESTEKÇİLERİNİN EYLEMLERİ SÜRÜYOR

Çata’nın itirafı, Pakistan’daki 8 Şubat seçimlerinin meşruiyetine dair soru işaretlerini iyice artırmış durumda. İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) destekçilerinin hile suçlamasıyla ülke çapında düzenlediği gösteriler ise devam ediyor. PTI dün, başkent İslamabad ile Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok kentte destekçilerine eylem çağrısında bulunmuş, geniş katılımlı protestolar düzenlenmişti.