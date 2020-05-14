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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:36:20 -
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bine yaklaştı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1452 kişi artarak 35 bin 788 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 33 kişi artarak 770'e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan 13 bin 51 test sonucunda 1452 kişide virüs görüldü. Toplam vaka sayısı 35 bin 788, toplam test sayısı ise 330 bin 750 olarak açıklandı.

Vakaların 13 bin 561'i ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı Pencap eyaletinde görülürken en az vaka ise 91 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Ülkede virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 9 bin 695 kişi ise iyileşti.

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