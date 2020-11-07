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Aktüel Pakistan'da konservatuvar öğrencileri, YEE'nin atölyesinde buluştu
Aktüel

Pakistan'da konservatuvar öğrencileri, YEE'nin atölyesinde buluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:42:13 -
Pakistan'da konservatuvar öğrencileri, YEE'nin atölyesinde buluştu

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Lahor kentindeki konservatuvar öğrencileri, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi'nde bir araya geldi.

Oyunculuk alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için düzenlenen ve doğru nefes tekniklerinden, beden diline kadar pek çok konuyu kapsayan atölye Lahor'daki "Alhamra Art Center"da gerçekleşti.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mert Talat Dilekçioğlu'nun öncülüğünde 4 Kasım'da başlayan ve bugün sona eren Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi'ne 4 günde 320 Pakistanlı öğrenci katıldı.

Dilekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan öğrencilere katılım belgesi verildiğini belirterek, "Bu etkinlik ile iki ülke arasındaki dostluk köprülerini kuvvetlendirmeyi ve ortak tiyatro ve sinema projelerini geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Pakistan basınının büyük ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar arasında Lahor YEE'den öğrenciler de katıldı.

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