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Dünya Pakistan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda yolcu feci şekilde can verdi
Dünya

Pakistan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda yolcu feci şekilde can verdi

Kardeş ülke Pakistan'da şarampole yuvarlandıktan sonra alev alan minibüste bulunan 13 yolcu yanarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:15:00 -
Pakistan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda yolcu feci şekilde can verdi

Pakistan'da 13 yolcunun yanarak can verdiği katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi.

Aftab Pathan isimli polis yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Karaçi kentine gitmekte olan minibüsün şarampole devrildikten sonra alev almasıyla, araç içerisinde bulunan 22 yolcudan 13'ünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yanarak can verdiler

Pathan, minibüsün karşı yönde seyir halindeki bir araçtan gelen nesnenin çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandığı ve ardından alev aldığını bildirdi. Minibüste bulunan 13 yolcu da yanarak feci şekilde can verdi. Kazada 1 çocuğun yara almadan kurtulduğunu da belirten Pathan, 8 yaralının ise Noori Abad'da bulunan hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Öte yandan feci kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, minibüste çıkan yangın söndürüldüğü belirtildi.

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