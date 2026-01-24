Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan eyaletlerinde kış şartları kabusa dönüştü.

Özellikle kuzeydeki Chitral şehrinde kar yağışının ardından meydana gelen dev çığ, bir evi tamamen yuttu. Feci olayda aynı aileden 9 kişi yaşamını yitirirken, sadece 1 çocuk enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Chitral Komiser Yardımcısı Rao Hashim Azeem; "Çığ altında kalan tüm cansız bedenlerin ekiplerce çıkarıldığını ve sağ kurtulan tek çocuğun ivedilikle hastaneye sevk edildiğini" duyurdu.

Felaketin vurduğu bir diğer nokta olan Belucistan’da ise yollardaki gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi daha can verdi.

TURİSTİK BÖLGELERDE ESARET: YOLLAR KAPANDI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Kar yağışının etkisi sadece can kayıplarıyla sınırlı kalmadı; Abbottabad şehrine bağlı popüler turizm bölgesi Galyat’ta hayat tamamen durdu.

Yoğun kar nedeniyle yolların kapanması sonucu çok sayıda turist ve yerel halk mahsur kalırken, bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

Onlarca aracın yollarda kaldığı ve dondurucu soğukla mücadele edildiği bildirilirken, ekiplerin kapalı yolları açmak ve mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaları sürüyor.