  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı! Bu işin üstüne gidilsin, uyuşturucu kullanmayan oyuncuya iş yok! Uyuşturucu testleri pozitif çıktı: Ünlü isimler kıskıvrak yakalandı! Terör örgütü YPG/SDG yandaşları Almanları da bezdirdi Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı Ahmet Özer'e hapis cezası! Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi! ABD’nin gazına gelirsen böle olur! İran'dan Zelenski'ye olay gönderme CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.” Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış! Bayrak Provokasyonuna Karşı ‘Biz’ Olabildik mi?” “Provokasyon Var, ‘Biz’ Yok”
Dünya Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!
Dünya

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pakistan'ın kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğuklar faciaya yol açtı; çığ düşmesi ve trafik kazaları sonucu toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan eyaletlerinde kış şartları kabusa dönüştü.

Özellikle kuzeydeki Chitral şehrinde kar yağışının ardından meydana gelen dev çığ, bir evi tamamen yuttu. Feci olayda aynı aileden 9 kişi yaşamını yitirirken, sadece 1 çocuk enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Chitral Komiser Yardımcısı Rao Hashim Azeem; "Çığ altında kalan tüm cansız bedenlerin ekiplerce çıkarıldığını ve sağ kurtulan tek çocuğun ivedilikle hastaneye sevk edildiğini" duyurdu.

Felaketin vurduğu bir diğer nokta olan Belucistan’da ise yollardaki gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi daha can verdi.

TURİSTİK BÖLGELERDE ESARET: YOLLAR KAPANDI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Kar yağışının etkisi sadece can kayıplarıyla sınırlı kalmadı; Abbottabad şehrine bağlı popüler turizm bölgesi Galyat’ta hayat tamamen durdu.

Yoğun kar nedeniyle yolların kapanması sonucu çok sayıda turist ve yerel halk mahsur kalırken, bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

Onlarca aracın yollarda kaldığı ve dondurucu soğukla mücadele edildiği bildirilirken, ekiplerin kapalı yolları açmak ve mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi kar mesaisinde
Büyükşehir Belediyesi kar mesaisinde

Aktüel

Büyükşehir Belediyesi kar mesaisinde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23