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Aktüel Pakistan'da kamu çalışanlarından "hayat pahalılığı" protestosu
Aktüel

Pakistan'da kamu çalışanlarından "hayat pahalılığı" protestosu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:37:34 -
Pakistan'da kamu çalışanlarından "hayat pahalılığı" protestosu

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da aralarında öğretmenlerin, işçilerin, kadın sağlık çalışanlarının bulunduğu 2 binin üzerinde kamu çalışanı ve emekliler, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi.

İslamabad'da basın kulübü önünde bir araya gelen protestocular, parlamento binasının bulunduğu "kırmızı bölgeye" doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, "IMF’yi kabul etmiyoruz", "un, şeker, her şey çok pahalı" şeklinde sloganlar atarken, fiyatların düşürülmesini ve maaşlarına zam yapılmasını talep etti.

Emniyet güçleriyse parlamento binasının yanı sıra bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin etrafını 50 konteyner ile kapatarak önlem aldı.

Polis yetkilileri, protestocuların kırmızı bölgeye geçmesine izin vermedi.

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