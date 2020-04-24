  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı

Ülkenin sembol yapılarından Faysal Camisi'ne maskesiz gelenler alınmadı, sosyal mesafe gözetildi

2020-04-24 20:08:00 -
Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı

İSLAMABAD (AA) - Ramazana yarın tutulacak oruçla başlayacak olan Pakistan'da ilk teravih namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek ve maske takılarak kılındı.

Ülkenin sembol yapılarından başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'ne maskesiz cemaat alınmadı, cami girişinde gelenlerin ateşi ölçüldü.

Caminin avlusunda kılınan namaz sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, geçen yılların aksine az sayıda kişi camiye geldi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han ile bir araya gelen ülkenin önde gelen dini gruplarının temsilcileri, ramazan boyunca gerekli önlemler alarak teravih namazı kılınması gerektiğini belirtmişti.

Hükümet tarafından kabul edilen bu talebin ardından camilerin kapalı alanlarına girecek cemaat sayısı kısıtlanmış, bazı camilere ise maskesiz girilemeyeceği açıklanmıştı.

Camilerdeki halıların kaldırılmasına da karar verilmiş, cami girişlerinde el yıkama zorunluluğu getirilmiş, çocuklar, 50 yaş üstü kişiler ve hastalığı olanların ise camilere alınmayacağı ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı