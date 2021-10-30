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Dünya Pakistan’da gerginlik büyüyor
Dünya

Pakistan’da gerginlik büyüyor

Pakistan’da yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) mensuplarının protestosunda yaşanan çatışmalar sonucu ölen polislerin sayısı 5’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:22:00 -
Pakistan’da gerginlik büyüyor

Yerel basındaki haberlere göre, talepleri konusunda hükümetle anlaşamayan TLP’nin İslamabad’a doğru yürüyüşü sürüyor. Lahor’a 70 kilometre uzaklıktaki Kamoke’den ayrılan gösterici grup, Gujranwala şehrine doğru hareket etti. Önceki günden bu yana Gujranwala ile Lahor arasındaki otoyolu trafiğe kapatan grup, polis ile zaman zaman çatışıyor. Grup ile polis arasındaki çatışmalarda 2 polisin daha hayatını kaybetmesiyle, son 3 günde hayatını kaybeden emniyet mensuplarının sayısı 5’e yükseldi.

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