Pakistan’da gerginlik büyüyor
Pakistan’da yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) mensuplarının protestosunda yaşanan çatışmalar sonucu ölen polislerin sayısı 5’e yükseldi.
Yerel basındaki haberlere göre, talepleri konusunda hükümetle anlaşamayan TLP’nin İslamabad’a doğru yürüyüşü sürüyor. Lahor’a 70 kilometre uzaklıktaki Kamoke’den ayrılan gösterici grup, Gujranwala şehrine doğru hareket etti. Önceki günden bu yana Gujranwala ile Lahor arasındaki otoyolu trafiğe kapatan grup, polis ile zaman zaman çatışıyor. Grup ile polis arasındaki çatışmalarda 2 polisin daha hayatını kaybetmesiyle, son 3 günde hayatını kaybeden emniyet mensuplarının sayısı 5’e yükseldi.