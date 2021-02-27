  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu'nun 8 Mart kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Kendisine makyaj mı yaptıracak?"

Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye çıkışı

27.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

ABD'den büyük hainlik! Türkiye'nin dibinde teröristlere üs kurdu

Ahmet Davutoğlu HDP görüşünü açıkladı: Partilerin kapatılmasına karşıyım!

Hakim öldürüp Fransa'ya firar eden Yılmaz Güney: Cumhuriyet'teki Yaşar Kemal'den iş istemiş!

Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı raporu açıklaması! Hala inkar ediyorlar

AK Partili Başkan Şadi Yazıcı’dan CHP'nin çöp yığınlarına esprili gönderme

81 il 4 gruba ayrıldı: İşte kısıtlamanın kalkacağı iller!

ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptırım kararı! Prens Selman'a torpil geçtiler
Dünya Pakistan'da facia! 1 ölü, 165 yaralı
Dünya

Pakistan'da facia! 1 ölü, 165 yaralı

Pakistan'da düzenlenen uçurtma festivalinde facia yaşandı. Elektrik tellerine takılan bir uçurtma nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, çeşitli olaylarda toplam 165 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 15:00:00 -

Pakistan’da yıllar önce yasaklanmasına rağmen düzenlenmeye devam edilen Basant uçurma festivali faciaya yol açtı. Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinde yasağa rağmen düzenlenen festivalde halk, evlerinin çatıları da dahil olmak üzere farklı noktalarda uçurtmalar uçururken, eğlencenin dozunu kaçıran bazı vatandaşlar havaya silahlarla ateş açtı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, toplam 165 kişinin havaya sıkılan kurşunlar ve uçurtma kazaları nedeniyle yaralandığı bildirildi. 25 kişinin kurşun yaralanması ile hastaneye kaldırıldığı, aralarında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 20 kişinin uçurtma iplerine takılarak yaralandığı belirtti. DHQ Hastanesine kaldırılan 95 yaralıdan 65’inin düşme nedeniyle yaralandığı kaydedildi.

24 yaşındaki polis memuru Syed Mujtaba’nın da uçurtma ilanlarını toplamaya çalıştığı sırada merdivenlerden düşerek yaralandığı kaydedildi. Kentte 12 yaşındaki Mohammad Usman adlı bir çocuğun ise uçurduğu uçurtmanın elektrik tellerine takılması nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Pencap eyaleti baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen festivali, uçurtmalardaki metal iplerin çocukların boğazlarını kesmesi ve havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 2007’de yasaklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı
Gündem

CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı

CHP'li Maltepe Belediyesinde işçilerin grev yapması nedeniyle biriken çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı. Sendikayı suçlayarak belediye başk..
İtalya'nın taarruz helikopterinde yeni gelişme
Dünya

İtalya'nın taarruz helikopterinde yeni gelişme

İtalyan Ordusu, “2020 Silahlı Kuvvetleri Raporu”nda ülkenin yeni taarruz helikopteri AW249/AH-249 programına ilişkin gelişmelere de yer veri..
ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptırım kararı! Prens Selman'a torpil geçtiler
Dünya

ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptırım kararı! Prens Selman'a torpil geçtiler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin raporun yayınlanmasının ardından başta Kaşıkçı c..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay