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Pakistan'da çatışma
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Dünya Pakistan'da çatışma
Dünya

Pakistan'da çatışma

Pakistan'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 23:21:00 -
Pakistan'da çatışma

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan’ın Spinvam kasabasında güvenlik görevlileriyle teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin Pakistan Talibanı’na (TTP) mensup olduğu aktarıldı.

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