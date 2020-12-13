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Aktüel Pakistan’da bombalı saldırı: 25 yaralı
Aktüel

Pakistan’da bombalı saldırı: 25 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:28:58 -
Pakistan’da bombalı saldırı: 25 yaralı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde bir polis merkezinin yakınında el bombası ile düzenlenen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, Ganj Mandi Polis Merkezi yakınında el bombası ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Bu, son 10 günde Ravalpindi'de polis merkezinin hedef alındığı ikinci saldırı oldu.

4 Aralık'ta Pir Vadhai Polis Merkezi'nin yakınında el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

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