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Aktüel Pakistan'da 4 katlı bir binada patlama: 5 ölü
Aktüel

Pakistan'da 4 katlı bir binada patlama: 5 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:15:42 -
Pakistan'da 4 katlı bir binada patlama: 5 ölü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan’ın Karaçi şehrinde 4 katlı bir binada meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, şehrin Gülşen-i İkbal bölgesinde bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle apartman ağır hasar alırken, binanın çevresindeki ev, iş yeri ve araçlar da ciddi zarar gördü.

Patlama bölgesine çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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