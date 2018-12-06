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Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı evde ölü bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Pakistan uyruklu bir şahıs, arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:20
Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı evde ölü bulundu

Esenyurt'ta Pakistan uyruklu göçmenlerin yaşadığı evde bir kişi hayatını kaybetti. Ölüm nedeni belli olmayan Pakistan uyruklu 42 yaşındaki Graham Gross cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. 

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Örnek Mahallesi 1464. sokak 46 numaraları apartmanın bodrum katında meydana geldi. 7 Pakistan uyruklu göçmenin yaşadığı evde Graham Gross (42) hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Graham Gross'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin haber verdiği polisler eve gelerek evde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, savcılığın talimatı üzerine Esenyurt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 

Evde yaşayan Pakistanlılardan 3'ünün ülkeye kaçak yollardan girmiş olduğunu belirleyen polis ekipleri, 3 Pakistanlıyı gözaltına aldı. Ev sahibi Mustafa Gümüş de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gümüş polis merkezine götürülmeden önce "Benim çocuk 'Bizim kiracılardan birisi ölmüş' dedi. Ben de geldim. 7 kişi kalıyorlardı" dedi. Polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor. 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:20
  1. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı evde ölü bulundu
  2. Graham Gross
  3. Esenyurt
  4. ölü olarak bulundu

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