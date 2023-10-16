Pakistan, Türkiye'yi seçti: polikarbon levha satın almak istiyor! Türkiye'nin kapısını çaldılar

Pakistan’da meyve konsantreleri, püreleri ve posaları üreticisi ve ihracatçısı firma, Türk oluklu polikarbon levha üreticileriyle görüşmek istiyor.

71,1 milyar dolar ithalat hacmine sahip olan Pakistan’dan bir firma, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’a alım ilanı bıraktı. Meyve konsantreleri, püreleri ve posaları ürün gruplarının üreticisi ve ihracatçısı olan firma, ilanlarında oluklu polikarbon levha ithal edeceğini yazdı.

Polikarbon levhayı endüstriyel baraka için kullanacaklarını söyleyen Pakistan merkezli firma, Türk üreticilerle görüşmek istiyor.

Rakamlarla Pakistan

71,1 milyar dolar ithalat hacmine sahip olan Pakistan’ın en büyük tedarikçilerinde ilk 16,34 milyar dolar ile Çin geliyor. Türkiye ise, Pakistan’ın ithalatçı ülkeleri arasında, 468,83 milyon dolar ile 31.

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