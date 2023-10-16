Pakistan, Türkiye'yi seçti: polikarbon levha satın almak istiyor! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Türkiye'nin kapısını çalan Pakistan’da meyve konsantreleri üreticisi ve ihracatçısı firma, Türk oluklu polikarbon levha almak için talepte bulundu!
Pakistan’da meyve konsantreleri, püreleri ve posaları üreticisi ve ihracatçısı firma, Türk oluklu polikarbon levha üreticileriyle görüşmek istiyor.
71,1 milyar dolar ithalat hacmine sahip olan Pakistan’dan bir firma, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’a alım ilanı bıraktı. Meyve konsantreleri, püreleri ve posaları ürün gruplarının üreticisi ve ihracatçısı olan firma, ilanlarında oluklu polikarbon levha ithal edeceğini yazdı.
Polikarbon levhayı endüstriyel baraka için kullanacaklarını söyleyen Pakistan merkezli firma, Türk üreticilerle görüşmek istiyor.
Rakamlarla Pakistan
71,1 milyar dolar ithalat hacmine sahip olan Pakistan’ın en büyük tedarikçilerinde ilk 16,34 milyar dolar ile Çin geliyor. Türkiye ise, Pakistan’ın ithalatçı ülkeleri arasında, 468,83 milyon dolar ile 31.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Teknoloji
Türkiye'nin milli SİHA’larına havadan entegre füze geliyor! Kritik adım: Ses hızının 3 katı! Dünyada şok etkisi olacak
Teknoloji
Türk devi böyle geliyor: ATMACA Gemisavar Füzesi F-16’lara uyumlu olacak! Türkiye'ye yeni karar duyuruldu
Dünya
Japonya'dan kötü haber: Müdahale ettiler ama 11 banka aynı anda birden çöktü! Neden olan faktör belli oldu
Dünya
BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu
Ekonomi
Akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta yapılan zam sonrası indirim gelecek mi? Benzin, motorin, LPG 2023 güncel fiyatlar