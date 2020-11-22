Pakistan ordusunun Kuzey Veziristan'ta düzenlediği operasyonda 4 militan öldürüldü

ANKARA (AA) - Pakistan ordusunun ülkenin kuzeybatısında Afganistan sınırı yakınındaki dağlık Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlediği operasyonda 4 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Pakistan Talibanı'na mensup olduğu düşünülen yerel ve yabancı militanlardan oluşan grup ile çıkan çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesi 2017'den bu yana Pakistan Talibanı'na bağlı yerel ve yabancı militanların sığınağı konumunda bulunuyor. Bölgede son zamanlarda terörist saldırıların artması, örgütün toparlanma çabasında olduğu endişelerine yol açıyor.

- Cammu Keşmir'de 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Öte yandan Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı Cammu Keşmir bölgesinde Sınır Kontrol Hattının (LoC) Hint tarafından açılan ateşte, Pakistan tarafındaki bir köyde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kotli Bölgesi Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Azam, 10 köylünün yaralandığını saldırının ardından, Pakistan ordusunun karşı ateş açtığını kaydetti.

Bu ayın başında sınır hattında yaşanan çatışmada aralarında 3 Hint ve 1 Pakistan askerinin olduğu 12 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan, geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Bağımsızlık yanlısı militan gruplar bölgede 1989'dan bu yana Hint yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor. Hindistan, çoğunluğu Müslüman Keşmir halkının meşru mücadele olarak gördüğü bu hareketleri "Pakistan destekli terörizm" olarak görürken, İslamabad yönetimi suçlamaya karşı çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.