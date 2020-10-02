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Aktüel Pakistan, ordusunun "Azerbaycan güçleriyle Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaştığı" iddialarını yalanladı
Aktüel

Pakistan, ordusunun "Azerbaycan güçleriyle Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaştığı" iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:23:46 -
Pakistan, ordusunun "Azerbaycan güçleriyle Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaştığı" iddialarını yalanladı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, Hindistan medyasının "Pakistan ordusunun Azerbaycan güçleriyle birlikte Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaştığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Azerbaycan ile Ermenistan'a karşı savaştığı" yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, Hint basınında yer alan iddialar yalanlanırken, bu tür haberlerin "sorumsuz, spekülatif ve temelsiz" olduğu belirtildi.

Pakistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde kötüleşen güvenlik durumundan derin endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'daki sivil nüfusa yönelik bombardımanları "menfur ve talihsizlik" şeklinde nitelendirilerek söz konusu saldırılar kınandı.

Açıklamada, Ermenistan'ın adımlarının bölgenin barış ve güvenliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekilirken, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için Erivan yönetiminin askeri harekatı durdurması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, Pakistan'ın, Azerbaycan’ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla uyumlu olan Dağlık Karabağ’daki tutumunu desteklediği kaydedildi.

Hint medyasında salı günü çıkan haberlerde, Pakistan askerlerinin Azerbaycan askerleriyle birlikte Ermenistan'a karşı savaştığı iddia edilmişti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, 27 Eylül sabah saatlerinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.



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