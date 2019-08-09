0553 313 94 23

"Pakistan, Hindistan'ın iç işlerine karışmayı bırakmalı"

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar:- "Pakistan gerçeği kabul etmeli ve Hindistan'ın iç işlerine karışmayı bırakmalı"

09 Ağustos 2019 Cuma 17:47
"Pakistan, Hindistan'ın iç işlerine karışmayı bırakmalı"

ANKARA (AA) - Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Pakistan'ın gerçeği kabul etmesi ve Hindistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini bildirdi.

NDTV kanalındaki habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kumar, yaptığı basın açıklamasında, Yeni Delhi ve İslamabad arasında gerginliğe neden olan Cammu Keşmir meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ın, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme, ikili ticareti ve tren seferlerini durdurma kararlarını kınadığını ifade eden Kumar, İslamabad yönetiminin eylemlerinin tek taraflı olduğunu vurguladı.

Kumar, "Pakistan gerçeği kabul etmeli ve Hindistan'ın iç işlerine karışmayı bırakmalı." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının demokrasiyi halk düzeyinde teşvik edeceğini söylediğini aktaran Kumar, ülkesinin Cammu Keşmir kararlarının Pakistan'ı "tedirgin" ettiğini belirtti.

Kumar, Pakistan'ın diplomatik iletişim kanallarını açık tutması gerektiğini vurgulayarak, "Hindistan Anayasa'sı her zaman egemenlik simgesi olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir." diye konuştu.

- "BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine ilişkin, "Tarafların, bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir. Bu sorun, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed de Pakistan'ın Lahor kenti ile Hindistan'ın Delhi kentleri arasında hizmet veren Samjhota Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması gündemiyle Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında dün toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC), Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı alınmıştı. Bu kararların alınmasından birkaç saat sonra Pakistan, Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:47
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan
  3. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar
  4. Keşmir
  5. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümrüğe takılan Rolls-Royce'un fiyatı şaşırttı
    1. Gümrüğe takılan Rolls-Royce'un fiyatı..
    2. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    3. Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu..
    4. Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına..
    5. Erciş Belediyesinden engelli..
    6. Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest..
    7. Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok..
    8. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    9. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    10. Osmangazi kurban bayramına hazır
    11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    12. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    13. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    14. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    15. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    16. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    17. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    18. Basın açıklaması yaparken depreme..
    19. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    20. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    21. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    22. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    23. Gençlerbirliği, Flavio da Silva..
    24. Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat..
    25. Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu..
    26. Piyasalarda gün sonu
    27. Bayram öncesi vatandaşlar..
    28. Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını..
    29. Başkan Gültak, personeli ile bir araya..
    30. Kazada hayatını kaybeden anne ile kızı..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!