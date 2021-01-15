Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ASSAM’ı ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı E. General Adnan Tanrıverdi ve ASSAM Yönetim Kurulu üyeleri ile bugün karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak maksadı ile bir araya geldi.

Görüşmede Başkanımız E. General Adnan Tanrıverdi Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han’ın ziyaretinden duyduğumuz memnuniyetimizi kendilerine ifade ettiler ve ASSAM misyonu ve çalışmaları hakkında kısa bir bilgi veren başkanımız Pakistan ile Türkiye arasındaki kadim dostluğa vurgu yaptı.

Dünya İslam Ülkelerindeki kan ve göz yaşına dikkat çeken başkanımız özellikle ASRİKA İslam Devletler Konfederasyonunun önemine vurgu yaptı ve İslam ülkelerinin kendi meselelerini kendilerinin çözmesinin vaktinin geldiğini özellikle ifade etti.

Toplantıda yapılan video sunumu ile Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mücahid Enver Han’a ASSAM faaliyetleri hakkında detaylı bir bilgi aktarıldı.

ASSAM faaliyetlerinden haberdar olduklarını ve bu faaliyetlerin özellikle Dünya siyaset sahnesinde oldukça önemli bir yeri olduğuna inandıklarını ifade eden Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han ASRİKA Birliğinin gerçekleşmesi halinde yalnızca İslam Coğrafyasında değil Dünyanın her yerinde adaletin ve barışın hâkim olacağını ifade etti. Yani bu sadece Müslümanlara değil tüm dünya insanlığına faydalı olacaktır. dedi.

Birleşmiş Milletlerin İslam Coğrafyasındaki problemlere taraflı bir tutumla yaklaştığını ve Hindistan’ın Keşmir bölgesinde yaptıklarının kesinlikle Nazi dönemi baskılardan daha sert olduğunu ve bölge halkının adaletten uzak bu tutumları neticesinde ekonomik ve siyasi anlamda oldukça mağdur olduklarına dikkat çekti.

Bugün Dağlık Karabağ bölgesinde Türkiye’nin desteği ile sağlanan barış ve huzur ortamının aynı şekilde Filistin ve Keşmir’de de sağlanabilmesi için Türkiye’nin girişimlerinden ötürü oldukça memnun olduklarını, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisinde Keşmir konusunu gündeme getirerek verdiği siyasi destek bizler için oldukça önemli ve memnun edici bir husus olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Pakistan ile askeri ve stratejik işbirliğinin giderek arttığına dikkat çeken Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han bu ilişkilerin Havacılık, Uzay, Siber Güvenlik ve Yapay Zeka üzerine geliştirilmesi halinde gelecekte çok önemli stratejik gelişmelere imkan sağlanabileceğini vurguladı.

Aynı zamanda Pakistan’da faaliyet gösteren CentreforAerospaceand Security Studies (CASS) “Havacılık ve Güvenlik Stratejileri Merkezi (CASS) ile ASSAM’ın fikri anlamda karşılıklı çalışmalar yürütebileceğini belirten Orgeneral Mücahid Enver Han ASSAM’ın alanında çok güzel çalışmalar yaptığını ve kendilerini bu vesile ile ziyaret etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Heyetler karşılıklı olarak iyi niyet temennilerinde bulunarak çektirdikleri hatıra fotoğrafının ardından ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı E. General Adnan Tanrıverdi ve ASSAM Yönetim Kurulu Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mücahid Enver Han’a teşekkürlerini sunarak toplantı mekânından uğurladılar.