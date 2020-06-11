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Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif’in kardeşi korona virüse yakalandı

Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif’in kardeşi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Başkanı Shehbaz Şerif’in korona virüse yakalandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:10:36 -
Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif’in kardeşi korona virüse yakalandı

Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif’in kardeşi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Başkanı Shehbaz Şerif’in korona virüse yakalandığı belirtildi.


Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) partisi sözcüsü Marriyum Aurangzeb, Shehbaz Şerif’in korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kanseri yenen 69 yaşındaki Şerif’in korona virüse yakalanmasıyla karantinaya alındığı aktarıldı. Aurangzeb, hafif semptomlar gösteren Şerif’in doktorların virüsle mücadele kapsamında tavsiyelerine uyduğunu ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

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