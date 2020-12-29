Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1776 vaka tespit edildi, toplam sayı 475 bin 85’e yükseldi.

Son 24 saatte 63 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 992’ye, iyileşenlerin sayısı da 425 bin 494’e çıktı.

Öte yandan, Sindh eyaletinde İngiltere’de görülen ve farklı ülkelere yayılmaya başlayan Kovid-19’un daha bulaşıcı türüne rastlanıldı.

Yetkililer, söz konusu Kovid-19 türünün İngiltere’den dönen 3 kişide tespit edildiğini kaydetti.

Pakistan’da 27 Aralık'ta vakalar 2 bin sınırının altına düşmüştü.

- Endonezya Pfizer ve AstraZeneca'dan aşı alacak

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte ülke genelinde 7 bin 903 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 727 bin 122'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle 251 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 21 bin 703'e ulaştı.

Ülkede virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 596 bin 783 olarak güncellendi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı geliştiren ilaç firmaları Pfizer ve AstraZeneca'dan toplam 50 milyon doz aşı almak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Açıklamada, Pfizer aşılarının 2021'in ikinci çeyreğinde, AstraZeneca aşılarının da üçüncü çeyreğinde kullanılmaya başlayacağı bildirildi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1925 artışla toplam 108 bin 615'e, aktif vakalar ise 21 bin 443'e yükseldi.

Bugün 1123 kişi sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı 86 bin 715 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 457'ye ulaştı.

- Japonya'da ölü sayısı 3 bin 400'e yaklaştı

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 599 artarak 228 bin 87’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı da 58 artışla 3 bin 396’ya yükseldi.

Son bir günde 76 bin 273 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 675 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.



