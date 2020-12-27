  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:26:31 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1853 vaka tespit edildi, toplam sayı 471 bin 335'e yükseldi.

Son 24 saatte 58 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 874'e, iyileşenlerin sayısı da 422 bin 132'ye çıktı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 6 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 713 bin 365'e yükseldi.

Bugün virüs nedeniyle 243 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 21 bin 237'ye ulaştı.

Ülkede virüsü yenenlerin sayısı ise 583 bin 676 oldu.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vaka sayısı, bugün 1196 artışla 105 bin 96'ya, aktif vaka sayısı ise 20 bin 233'e yükseldi.

Bugün 997 kişi sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen sayısı 84 bin 441 oldu.

Son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Malezya'da virüs kaynaklı ölüm sayısı 452'ye çıktı.

- Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 2 bin 941 artarak 222 bin 93'e, ölü sayısı 40 artışla 3 bin 287'ye yükseldi.

Son bir günde 35 bin 347 kişiye virüs testi yapılan ülkede, 659 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusu kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılbaşının yakl..
Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk
Dünya

Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan'ın bölgede oluşturduğu hasarı temizlem..
Demirtaş üzerinden tüm Türkiye’ye tehdit: Hadi bırakmayın bakalım ne oluyor
Siyaset

Demirtaş üzerinden tüm Türkiye’ye tehdit: Hadi bırakmayın bakalım ne oluyor

AK Parti’yi devirmek için vatan hainleriyle düşüp kalkan CHP, PKK’lıların söylemlerini de benimsedi. Meclis’te konuşan CHP’li Turan Aydoğan,..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay