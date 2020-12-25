Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 152 vaka tespit edildi, toplam sayı 467 bin 222'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 85 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 753'e, iyileşenlerin sayısı da 418 bin 958'e çıktı.

Pakistan’da 21 Aralık'ta, 36 gün sonra ilk defa günlük vakalar 2 binin altına düşmüştü.

İki gün boyunca 2 binin altında seyreden vakalar, tekrar bu sayının üzerine çıkmıştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre bugün 7 bin 259 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 700 bin 97'ye yükseldi.

Son 24 saatte 258 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat ederken virüs kaynaklı ölenlerin sayısı toplam 20 bin 847'ye çıktı.

Şimdiye kadar sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 570 bin 304 olarak kaydedildi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1247 artışla toplam 101 bin 565'e yükseldi.

Bugün 1441 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 82 bin 540, aktif vakalar ise 18 bin 576 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı toplam 449'a ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 3 bin 831 artarak 215 bin 265’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 62 artışla 3 bin 198’e yükseldi.

Son bir günde 66 bin 160 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 644 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.