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Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:26:41 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 545 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 448 bin 522'ye yükseldi.

Son 24 saatte 70 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 80’e ulaştı. İyileşenlerin sayısı da 396 bin 591'e çıktı.

Pakistan’da 33 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Dün 24 saatte 105 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti. Bu, hazirandan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısı olmuştu.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 643 bin 508'e yükseldi.

Ülkede 4 bin 995 kişi sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 526 bin 979 oldu.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 142 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 19 bin 390'a ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 1220 artışla 89 bin 133'e yükseldi.

Son 24 saatte 1297 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 74 bin 30, aktif vakalar ise 14 bin 671 oldu.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı 432'ye ulaştı.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 211 artarak 191 bin 647’ye, virüse bağlı can kaybı 38 artışla 2 bin 806’ya yükseldi.

Son bir günde 56 bin 207 kişiye virüs testi yapıldı.

Ülke genelinde 605 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.


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