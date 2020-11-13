Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 304 vaka belirlendi, toplam sayı 352 bin 296’ya yükseldi.

Son 24 saatte 37 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 92’ye, iyileşenlerin sayısı ise 321 bin 563’e ulaştı.

Ülkede, temmuzdan bu yana görülen vakalar ilk defa 2000'i aştı.

11 Kasım'da, ülke genelinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5’i geçmişti. Bu oran, ağustosta yüzde 2,37’ye kadar düşmüştü.

Öte yandan, başkent İslamabad dahil olmak üzere, Lahor ve Multan gibi şehirlerin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilmişti.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

7 Kasım'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor’un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım’dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırılmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz’un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 444 kişide Kovid-19 görülmesiyle günlük tespit edilen en yüksek sayıya ulaşıldı.



Toplam vaka sayısının 457 bin 735’e yükseldiği ülkede, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104 artışla 15 bin 37’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 10 artışla 385 bin 94’e çıktı.



Bu arada devlete ait ilaç şirketi Bio Farma Direktörü Honesti Basyir, Çin tarafından geliştirilen Sinovac adlı potansiyel Kovid-19 aşısının ülkedeki 3. deneme çalışmalarında son gözlem aşamasına girildiğini bildirdi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1304 artarken toplam vakalar 45 bin 95'e, aktif vakalar ise 11 bin 822'ye yükseldi.

Bugün 900 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 32 bin 969 oldu.

Son 24 saatte 1 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 304'e ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1635 artarak 116 bin 228’e, ölü sayısı 12 artışla 1898'e yükseldi.

Son bir günde 31 bin 490 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 231 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.