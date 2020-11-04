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Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:23:21 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1313 vaka belirlendi, toplam vaka sayısı 337 bin 573’e yükseldi.

Son 24 saatte 18 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 867’ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 316 bin 60’a ulaştı.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte kaydedilen vakalar 29 Temmuz’un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 356 artışla 421 bin 731’e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 artarak 14 bin 259’a, iyileşenlerin sayısı 3 bin 785 artarak 353 bin 282’ye yükseldi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1032 artarak toplam 35 bin 425'e, aktif vakalar ise 10 bin 339'a yükseldi.

Bugün 820 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplam 24 bin 815 oldu.

Son 24 saatte 8 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 271'e ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 623 artarak 104 bin 747’ye, ölü sayısı 4 artışla 1812’ye yükseldi.

Son bir günde 8 bin 646 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 165 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.


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