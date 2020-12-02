Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 829 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 403 bin 311’e yükseldi.

Son 24 saatte 75 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 166’ya, iyileşenlerin sayısı 345 bin 365’e ulaştı.

Pakistan’da günlük vakalar 19 gündür 2 binin üzerinde seyrediyor.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 533 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 549 bin 508’e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 118 artarak 17 bin 199’a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 1 artarak 458 bin 880’e ulaştı.

Devlete Ait Şirketlerden Sorumlu Bakanı Erick Thohir, Kovid-19 aşının zorunlu olmayacağını, isteyenlerin aşılanacağını belirtti.

- Malezya

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Malezya'daki Kovid-19 vakaları 851 artarak toplam 68 bin 20'ye yükseldi.

Bugün 658 hasta daha sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplam 56 bin 969'a, aktif vakalar ise 10 bin 686'ya çıktı.

Son 24 saatte 2 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 365'e ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 428 artarak 154 bin 162’ye, ölü sayısı 25 artışla 2 bin 231’e yükseldi.

Son bir günde 45 bin 681 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 488 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.